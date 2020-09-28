Украина снова разрешила въезд иностранцам на фоне пандемии
Норма прекратила действовать с 00:00 понедельника, уточнил для РИА «Новости» представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Речь идет о запрете, прописанном в постановлении правительства №641. Он как раз касается возможности иностранцев попасть на территорию страны. Пересекали ли граждане других государств украинскую границу, пока не известно.
«Такая информация будет в статистике завтра», — пояснил Демченко.
Закрыть границы страны для иностранцев с 28 августа по 28 сентября решил Кабмин Украины. На сегодняшний день в стране подтвердили 201 305 случаев COVID-19, из-за инфекции скончались 3996 человек, поправились 88 453.
Общенациональный карантин на Украине действовал с 12 марта. Часть мер смягчили с 11 мая, а местным властям разрешили прибегать к «адаптивному карантину». То есть в случае необходимости усиливать ограничения в отдельных регионах, а не по всей стране. Позже карантин решили продлить до ноября, а въезд в страну для иностранных граждан, кроме отдельных категорий, закрыть до 28 сентября.