Украина снова разрешила въезд иностранцам на фоне пандемии

На Украине перестал действовать запрет на въезд для иностранцев, введенный на фоне пандемии коронавируса. Ограничения отменили с 28 сентября.

Норма прекратила действовать с 00:00 понедельника, уточнил для РИА «Новости» представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Речь идет о запрете, прописанном в постановлении правительства №641. Он как раз касается возможности иностранцев попасть на территорию страны. Пересекали ли граждане других государств украинскую границу, пока не известно.

«Такая информация будет в статистике завтра», — пояснил Демченко.

Закрыть границы страны для иностранцев с 28 августа по 28 сентября решил Кабмин Украины. На сегодняшний день в стране подтвердили 201 305 случаев COVID-19, из-за инфекции скончались 3996 человек, поправились 88 453.

Общенациональный карантин на Украине действовал с 12 марта. Часть мер смягчили с 11 мая, а местным властям разрешили прибегать к «адаптивному карантину». То есть в случае необходимости усиливать ограничения в отдельных регионах, а не по всей стране. Позже карантин решили продлить до ноября, а въезд в страну для иностранных граждан, кроме отдельных категорий, закрыть до 28 сентября.