Украина снова предъявила обвинения в госизмене Януковичу

Харьковские соглашения, которые Москва и Киев подписали в 2010 году, аукнулись бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу. Ему предъявили обвинение в государственной измене.

В Государственном бюро расследований уже согласовали позицию с Генпрокуратурой страны, отметили в пресс-службе ведомства.

«28 января <…> осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены», — указано в тексте публикации.

Соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ были подписаны 21 апреля 2010 года в Харькове украинской и российской сторонами. Она на 25 лет согласовали пребывание флота в Крыму в обмен на снижение цен на газ из РФ на 30%.

Следствие решило, что документы нанесли вред суверенитету и территориальной целостности Украины. Негативно, считают в ГБР, они сказались и на государственной и экономической безопасности.

В украинской Генпрокуратуре добавили, что после подписания бумаг «личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ» на Украине увеличился, хотя ситуация должна была складываться по противоположному сценарию.

Виктора Януковича не впервые обвиняют в госизмене. Его уже заочно лишили свободы на 13 лет, признав виновным, помимо прочего, в создании преступной организации и злоупотреблении должностными полномочиями.