16 мая 2023, 21:54
Украина снова пожаловалась на нехватку вооружений для контрнаступления
Замглавы офиса Зеленского Жовква пожаловался на нехватку вооружений для контрнаступления
Для начала контрнаступления Украине не хватает вооружений, заявил Sky News замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква. Он отметил, что глава государства именно за этим ездил в европейское турне.
«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление», — в очередной раз заявил украинский политик.
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Жовква отметил, что цель поездок Зеленского по европейским соседям — попросить дополнительную военную помощь. Украине нужно больше артиллерийских систем, танков, бронированных машин и боеприпасов.
Европейское турне украинского президента, в ходе которого он провел переговоры с лидерами стран о новых поставках вооружений, свидетельствует о готовности Запада к эскалации конфликта. В России вояж Зеленского назвали «Оружейный тур». Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что поездка Зеленского по Европе затянулась из-за его страха возвращаться в Киев.
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Украина
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