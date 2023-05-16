Мир 16 мая 2023, 21:54 Украина снова пожаловалась на нехватку вооружений для контрнаступления Замглавы офиса Зеленского Жовква пожаловался на нехватку вооружений для контрнаступления РИА «Новости»

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Для начала контрнаступления Украине не хватает вооружений, заявил Sky News замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква. Он отметил, что глава государства именно за этим ездил в европейское турне.

«К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление», — в очередной раз заявил украинский политик.

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Жовква отметил, что цель поездок Зеленского по европейским соседям — попросить дополнительную военную помощь. Украине нужно больше артиллерийских систем, танков, бронированных машин и боеприпасов.

Европейское турне украинского президента, в ходе которого он провел переговоры с лидерами стран о новых поставках вооружений, свидетельствует о готовности Запада к эскалации конфликта. В России вояж Зеленского назвали «Оружейный тур». Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что поездка Зеленского по Европе затянулась из-за его страха возвращаться в Киев.