Мир 19 января 2023, 17:34 Украина снова попросит у Запада истребители и дальнобойные ракеты Глава МИД Украины Кулеба: страна будет добиваться от Запада поставок дальнобойных ракет Af.mil

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Украина добилась разблокировок поставок из западных стран всех видов вооружений. Киевский режим не получил только истребители и дальнобойные ракеты, напомнил глава МИД страны Дмитрий Кулеба на экономическом форуме в Давосе. Его слова привел ТАСС.

Переговоры со странами Запада насчет военной помощи, признал Кулеба, занимают большее, чем хотелось бы украинским властям, время.

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«Но в конце концов мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей — западные боевые истребители и дальнобойные ракеты», — заметил он, добавив, что обе просьбы «принципиально не были разблокированы».

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Оценивая недавние заявления некоторых западных государств о предоставлении Украине танков, Кулеба указал на ускорение процесса.

«Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты, я абсолютно убежден в этом, наш перечень самого нужного оружия будет завершен», — заключил глава украинского МИД.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко отмечал, что западные поставки оружия затянут конфликт на Украине, но не изменят ситуацию.