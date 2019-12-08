Украина снова получит кредит от МВФ. На этот раз $5,5 млрд

Георгиева отметила, что договоренность была достигнута после телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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«Я рада отметить, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями (Украины) о политике, которая ляжет в основу нового трехлетнего соглашения о кредитовании на 4 миллиарда единиц специальных прав заимствования (5,5 миллиарда долларов — ред.). Это соглашение нужно будет одобрить руководству МВФ и совету управляющих», — заявила глава фонда.

Она добавила, что деньги были выделены с учетом соблюдения Украиной определенных условий: укрепить верховенство правовой системы, улучшить судебную систему, снизить влияние специальных интересов в экономике. По словам Георгиевой, МВФ согласилась с важностью защиты того прогресса, который был достигнут « в очищении банковской системы». Еще одним немаловажным фактором она назвала возмещение убытков, которые понесли налогоплательщики в период санации банков.