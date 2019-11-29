Так политик прокомментировал призыв запретить участие представителей Крыма в форуме ООН.

«Украина снова наступает на одни и те же грабли. Эти требования связаны прежде всего со страхом. С боязнью того, что крымчане приедут на международную площадку и будут говорить правду», —сказал Гемпель.

Так же Гемпель обвинил Украину в нарушении права человека в отношении жителей Крыма.

«Начиная с тех событий, которые происходили пять лет назад. Это и энергоблокада, и водная блокада, и продуктовая блокада. Таков основной посыл со стороны наших соседей», - добавил Гемпель.

Ранее стало известно, что украинская делегация обратилась с письмом в ООН с требованием запрета на участие представителей Крыма в форуме по вопросам меньшинств.