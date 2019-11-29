«Украина снова наступает на одни и те же грабли» — в Крыму прокомментировали письмо украинской делегации в ООН
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, заявил, что Украина боится, что крымчане расскажут правду в ООН, сообщил сайт RT.
Так политик прокомментировал призыв запретить участие представителей Крыма в форуме ООН.
«Украина снова наступает на одни и те же грабли. Эти требования связаны прежде всего со страхом. С боязнью того, что крымчане приедут на международную площадку и будут говорить правду», —сказал Гемпель.
Так же Гемпель обвинил Украину в нарушении права человека в отношении жителей Крыма.
«Начиная с тех событий, которые происходили пять лет назад. Это и энергоблокада, и водная блокада, и продуктовая блокада. Таков основной посыл со стороны наших соседей», - добавил Гемпель.
Ранее стало известно, что украинская делегация обратилась с письмом в ООН с требованием запрета на участие представителей Крыма в форуме по вопросам меньшинств.