Мир 26 мая 2023, 00:34 Украина снова начала зарабатывать на торговле детьми — СМИ World Crunch: Украина столкнулась с бумом суррогатного материнства Unsplash

Читать 360tv в

Издание World Crunch сообщило, что на Украине после некоторого перерыва вновь набирает обороты рынок суррогатного материнства. Страна активно возвращает себе лидирующие позиции, утраченные с началом СВО.

По данным Принстонского университета, в 2020 году Украина предоставляла более четверти мировых услуг суррогатного материнства. Каждый год порядка 2500 женщин вынашивали детей для иностранных заказчиков, превратив этот процесс в бизнес.

Реклама

Украина является одной из немногих стран, где разрешено суррогатное материнство. Резкое падение уровня жизни после 2014 года привело к тому, что женщины стали рассматривать такой вид заработка как единственный способ улучшить свое материальное положение. В Киеве и других крупных городах действуют десятки клиник, специализирующихся на этих услугах.

Большую часть средств клиентов забирают посредники. Иностранцы платят от 35 до 55 тысяч долларов за возможность получить младенца. вынашивающие детей женщины получают около 15 тысяч евро.

По информации издания, иностранцы сейчас не только «заказывают» детей у украинок, но и активно покупают их у родителей. После начала СВО тысячи несовершеннолетних пропали в странах ЕС, также сообщается о многочисленных случаях изъятия детей у украинских беженцев.

Ранее норвежский профессор философии из Университета Осло Анна Смайдор предложила использовать женщин, мозг которых умер, в качестве суррогатных матерей. Смайдор допустила, что женщины на аппаратах обеспечения смогут выносить ребенка.