Украина снова начала получать электроэнергию из России

«Россия: экспорт 0 мегаватт в час, импорт 200 мегаватт в час», — говорится в публикации.

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«Интерфакс Украина» со ссылкой на данные проведенных суточных аукционов «Укрэнерго» сообщил — доступ к электросетям «Россия — Украина» на 1 и 2 февраля выкупило ООО «ОНК-групп».

По данным на 1 февраля, Украина получит из России 300 мегаватт в час с 12:00 до 14:00 и с 20:00 до 21:00. С 21:00 до 22:00 — по 200 мегаватт в час. На 2 февраля: по 200 мегаватт в час на 12:00–14:00, на 20:00 и по 100 мегаватт в час на отрезок с 21:00 до 22:00.

ООО «ОНК-Груп» зарегистрировано в Одессе. Конечным бенефициарным собственником указан Виктор Милевский.

По результатам месячного аукциона доступ к сетям «Россия — Украина» с 1 по 28 февраля мощностью 50 мегаватт выкупило ООО «НЭК» и мощностью 100 мегаватт на весь месяц приобрело ООО «Стимекс».

Всего трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности сетей на месяц.

Как напомнило РИА «Новости», исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предлагал ограничить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, чтобы через некоторое время полностью перейти на европейскую энергосистему.

С 1 января 2021 года для граждан Украины отменили льготы на оплату электроэнергии. Теперь киловатт-час стоит 1,68 гривны (4,38 рубля) без учета потребляемого объема.