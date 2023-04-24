Мир 24 апреля 2023, 07:16 Украина сможет вступить в НАТО только с официального одобрения России — Дуро Венгерский политик Дуро: Украина сможет вступить в НАТО только с согласия России РИА «Новости»

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НАТО не примет Украину до тех пор, пока не окончится конфликт и Россия не даст на это письменного согласия. В обратном случае расширение альянса спровоцирует полномасштабное вооруженное столкновение, заявила «Известиям» вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.

Венгрия не увидела оснований поддержать расширение НАТО. Вице-спикер напомнила, что даже собственные внутренние правила Североатлантического альянса запрещают прием новых стран, которые находятся в состоянии конфликта и оспаривают свои границы. Дора Дуро уверена, что важно не только достичь мира, но и получить согласие России.

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«Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения», — сказала собеседница издания.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса поддержали вступление Украины. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана удивили его слова, а министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что этот вопрос не обсуждали.