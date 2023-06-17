Мир 17 июня 2023, 21:53 Украина сможет соответствовать стандартам НАТО — Байден Байден: вступление Украины в НАТО не идет автоматически РИА «Новости»

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Несмотря на то, что на Украине стоит вопрос коррупции, страна сможет соответствовать стандартам для вступления в НАТО. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Его слова привело РИА «Новости».

По словам американского лидера, власти киевского режима сделали все для демонстрации способности координироваться в военном плане, но остались вопросы о коррумпированности их системы.

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«Соответствует ли она всем стандартам, которых достигли остальные члены НАТО. Думаю, они могут и будут. Но это вступление в НАТО не происходит автоматически», — сказал он.

Ранее Байден сообщил, что не собирается упрощать путь Украины в альянс. Президент Владимир Зеленский ранее подписал заявку Украины на вступление в военно-политический блок в ускоренном порядке.

На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине, поставляя военную технику ВСУ.

Ранее Европарламент поддержал резолюцию, согласно которой НАТО должен начать интегрировать Украину в альянс после завершения конфликта. За инициативу свои голоса отдали 425 депутатов.