Украина сможет купить российский газ по сниженной цене

В случае прямых поставок газа на Украину его стоимость может быть снижена на 20% по сравнению с текущей ценой. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — приводит РИА «Новости» заявление Миллера после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что украинская сторона должна четко и ясно ответить, будет ли Киев покупать российский газ. Кроме того, необходимо выяснить, в каких объемах может совершаться поставка.

«При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы — это практически тот же самый российский газ», — пояснил он.

Действующий контракт на транзит российского газа на Украину истекает в конце 2019 года. Президент РФ Владимир Путин говорил, что контракт может быть продлен. В свою очередь, Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в начале октября заявил, что не видит обоснований для продления документа.