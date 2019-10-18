  • Украина сможет купить российский газ по сниженной цене

    18 октября 2019, 13:49

    Дарья Бунякова

    В случае прямых поставок газа на Украину его стоимость может быть снижена на 20% по сравнению с текущей ценой. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
    Украина сможет купить российский газ по сниженной цене

    «Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — приводит РИА «Новости» заявление Миллера после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

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    При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что украинская сторона должна четко и ясно ответить, будет ли Киев покупать российский газ. Кроме того, необходимо выяснить, в каких объемах может совершаться поставка.

    «При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы — это практически тот же самый российский газ», — пояснил он.

    Действующий контракт на транзит российского газа на Украину истекает в конце 2019 года. Президент РФ Владимир Путин говорил, что контракт может быть продлен. В свою очередь, Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в начале октября заявил, что не видит обоснований для продления документа.