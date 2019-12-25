Украина смягчила для школьников Крыма правила пересечения границы

Он пояснил, что таким образом реализуется право детей на получение образования. Теперь для того, чтобы попасть в Херсонскую область Украины школьникам достаточно предъявить на контрольном пункте въезда — выезда паспорт или загранпаспорт Украины. Или предоставить выписку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Для дальнейшего путешествия ребенка за границу предусмотрена стандартная процедура для пересечения границ Украины.

Это не первый пересмотр правил пересечения границ со стороны украинских властей. С марта следующего года поехать в Россию жители Украины смогут исключительно по загранпаспортам.

Соответствующее решение принял кабинет министров страны еще 18 декабря. В правительстве зявили, что мера направлена на удобство самих жителей страны. Информация с биометрического документа считается за секунды. При этом на обратном пути домой вернуться можно по общегражданскому паспорту.