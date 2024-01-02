Мир 02 января 2024, 15:52 Украина смирится с новыми границами при отказе от переговоров с Россией TVL: Украина потеряет больше территорий после отказа от переговоров с Россией РИА «Новости»

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Отказ президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией ставит под угрозу существование страны и обернется в конечном итоге еще большими территориальными потерями. На это указали в репортаже французского телеканала TVL, опубликованном на YouTube.

Журналисты отметили, что среди простых украинцев серьезно выросло негативное отношение к решениям властей на фоне продолжающихся провалов ВСУ на линии фронта, новой мобилизации и отмены президентских выборов.

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Опрошенные герои репортажа подчеркнули, что несогласны с позицией Зеленского о проведении голосования после завершения боевых действий, которое возможно только после победы.

Многим ясно, что все обещания властей вернуть потерянные территории уже не удастся выполнить. Но пока есть возможность сохранения того, что еще осталось под контролем Украины. Для этого необходимо согласиться на переговоры.

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с бойцами специальной военной операции в госпитале имени Вишневского заявил, что выступает за скорейшее завершение конфликта, но только на особых условиях. Он подчеркнул, что российская армия не станет сдавать уже занятые позиции.