Мир 10 июня 2023, 15:51 Украина скрыла потери западной бронетехники в ходе контрнаступления Глава немецкого концерна Rheinmetall признал уничтожение переданной ВСУ бронетехники U.S. Department of Defense

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Командование украинских сил не раскрывает информацию о потерях боевых машин, которые получило от Германии. Но очевидно, что часть бронетехники уничтожили в ходе столкновений с российскими войсками. Об этом в беседе с журналистами информационного холдинга RND заявил президент немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Он подчеркнул, что власти и командование Украины стараются не раскрывать данные о потерях западной техники после начала контрнаступления.

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«О них не говорят», — заявил Паппергер, отвечая на вопрос об отсутствии официальной информации о потерях танков и других бронированных машин в ходе боевых действий на Украине.

При этом он признал, что часть военной техники, которую Германия передала ВСУ в рамках помощи, уничтожена. Предприниматель пояснил, что «в жизни всегда есть потери».

Паппергер подчеркнул, что в ходе боевых столкновений в украинском конфликте немецкое вооружение показало себя с качественной стороны.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки в ходе отражения атак ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях российские войска уничтожили девять танков, среди которых были четыре немецких боевых машины Leopard.