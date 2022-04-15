Бывший глава ДНР Александр Бородай заявил о том, что США проводят испытания боевых химических препаратов на военных Украины. По словам доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова Александра Перенджиева, в этой стране не только промышляют химоружием, но и осуществляют другую криминальную деятельность. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».

Как пояснил политолог, Украина сейчас, скорее всего, является транзитной распределительной базой в теневой криминальной экономике.

«Незаконный оборот оружия, вооружений, военной техники — на Украину поставляется, перепродается, отправляется в других точки. Наркотрафик, проституция, рынок человеческих органов. В ходе боевых действий все видят, что украинские боевики убивают своих же мирных граждан, чтобы свалить на российскую армию. Но тут есть и другой аспект — заполучить органы. От этих страшных вещей в том числе российская армия освобождает Украину», — отметил Перенджиев.

Он также добавил, что в «экспериментальной деятельности» могут быть замешаны не только США, но и Великобритания. Таким образом, Запад желает исследовать препараты для «управления миром», заключил политолог.