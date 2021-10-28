Украина считает, что использование турецкого беспилотника в Донбассе не нарушило Минские соглашения

Киев считает, что Украина соблюла все процедуры, прописанные в Минских соглашениях, когда применила турецкий боевой дрон в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

На этой неделе Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал турецкий боевой дрон Bayraktar в действии. В ведомстве отметили, что беспилотник уничтожил артиллерийское орудие самонаводящейся ракетой. Военные отметили, что летательный аппарат не пересекал линию соприкосновения в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал, что если Турция будет поставлять Украине боевые дроны, то ситуация на линии соприкосновения дестабилизируется.

По его словам, поставка на Украину подобного оружия лишь усугубит проблему внутри страны.