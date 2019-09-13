Украина рискует попасть в ряд стран с высокими налогами для компаний

Тод Брэдшоу считает, что к такому исходу страна придет, если украинские власти примут и утвердят проект закона № 1210, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.

«Этот законопроект является сложным для восприятия компаниями, которые занимаются добычей полезных ископаемых на Украине. Он предусматривает существенное увеличение расходов по рентной плате для этих компаний, и, конечно, они обеспокоены по этому поводу», — объяснил он.

Эксперт отметил, что бизнес и государство должны наладить диалог, чтобы найти компромисс по поводу предлагаемых вариантов. По словам Брэдшоу, если законопроект примут в текущем варианте, Украина попадет в ряд стран с самой высокой налоговой нагрузкой на компании.