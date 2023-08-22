22 августа 2023, 10:25
Украина решила застраховать перевозящие зерно суда
Bloomberg: Украина начала переговоры по страхованию перевозящих зерно судов
Украинское правительство начало переговоры о запуске программы страхования гражданских судов, перевозящих зерно по Черному морю. Об этом написало агентство Bloomberg.
По его данным, переговоры ведутся со страховых брокером Marsh. Программу могут запустить уже в начале сентября. Точная схема пока в процессе разработки, рассказал изданию руководитель отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh Маркус Бейкер.
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Источник агентства в правительстве Украины отметил, что эта разработка может растянуться на несколько недель.
Накануне член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк сообщил, что украинское правительство направит на страхование судов в Черном море 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов).
Украина
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