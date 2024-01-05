Мир 05 января 2024, 21:32 Украина решила выйти из соглашения о льготах ветеранам ВОВ Верховная рада: выход из соглашения о льготах ветеранам ВОВ одобрили в Киеве РИА «Новости»

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Украинские власти решили выйти из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона „О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны <…> в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“, — сказал он.

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По словам Мельничука, положения соглашения выполнили или «учли в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты». С 2014 года Украина взяла курс на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях, добавил представитель Верховной рады.

Договор о льготах и материальной помощи ветеранам подписали 9 декабря 1994 года в Москве. Украинские власти ратифицировали его в апреле 1996 года.

Власти Украины в одностороннем порядке денонсировали соглашения с Белоруссией о трудовой миграции и мирном использовании космоса.