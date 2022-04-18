Украина решила устроить «кровавую Пасху», но ее замысел раскрыли

Российские власти перехватили информацию о том, что Украина запланировала ряд провокаций в канун главного православного праздника — Пасхи. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова опубликовало РИА «Новости».

«Заблаговременно предупреждаем страны „цивилизованного Запада“ во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — сказал Мизинцев.

Он отметил, что новые инсценировки будут «изощренными чудовищными провокациями с многочисленными жертвами». По его словам, ВСУ обстреляет из минометов храмы и монастыри во время праздничных богослужений в ночь на 24 апреля. В это время православные мирные жители будут отмечать Пасху.

«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые „блуждающие минометы“) с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 года) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник», — заявил Мизинцев.

Он отметил, что преступления готовятся в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. В массовой гибели мирных жителей от обстрелов ВСУ планирует обвинить Вооруженные силы России, сказал Мизинцев.

«Готовящиеся провокации украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан», — отметил он.

Для предотвращения ситуации Мизинцев призвал ряд организаций обратить внимание информацию от российских властей. В частности, генерал-полковник обратился к ООН, ОБСЕ и Международному Комитету Красного Креста.