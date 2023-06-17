Мир 17 июня 2023, 19:05 Украина решила стать энергетическим хабом Европы к 2050 году — СМИ Forbes.ua: Украина попросит 400 млрд долларов, чтобы стать энергетическим хабом Европы Freepik

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Украина презентовала в Лондоне амбициозный план превращения в энергетический хаб Европы до 2050 года. Для реализации программы власти киевского режима запросят 400 миллиардов долларов, написало издание Forbes.ua.

«К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз», — говорится в статье.

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По данным издания, украинские власти поделятся подробным планом реформ в украинской энергетике на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне. В энергетику страны планируется инвестировать более 400 миллиардов долларов

Согласно замыслу киевского режима, трансформация произойдет к 2050 году. К этому времени вырастет производство электроэнергии, добыча газа и нефти. Коме того, угольные ТЭЦ трансформируют в действующие на газе и биометане станции.

Ранее стало известно о планах руководства Евросоюза рассмотреть возможность хранения газа на Украине с целью обеспечения безопасности энергетических поставок.