На Украине появится рабочая группа для нейтрализации угроз национальной безопасности из-за запуска газопровода «Северный поток — 2». Эта коммуникационная платформа будет обсуждать и разрабатывать предложения по противодействию российскому проекту.

О создании рабочей группы сообщило агентство «РБК Украина» со ссылкой на письма за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.

В письме Шмыгалю Ермак по инициативе президента страны Владимира Зеленского просит согласовать включение в эту рабочую группу вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську. По данным издания, премьер в ответном письме согласовал этот вопрос, а также включил в группу министра энергетики Украины Германа Галущенко, добавил сайт «Утро.ру».

Накануне Зеленский сравнил строительство «Северного потока — 2» с плохим кино. По его словам, вопрос о газопроводе будет принципиальным во время его встречи с президентом США Джо Байденом, которая должна пройти 31 августа.