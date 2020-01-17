    17 января 2020, 23:11

    Украина решила снизить напряженность с Россией

    Кирилл Фролов

    На Украине обсудили проект новой стратегии нацбезопасности. В документ внесут пункт о снижении напряженности в двусторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.
    Украина решила снизить напряженность с Россией

    Проект стратегии уже был представлен в декабре прошлого года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, получив там положительную оценку, заявили на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), проходившем под председательством Зеленского. Президент предложил в течение недели детально проработать документ, после чего собраться вновь для его утверждения.

    В основу стратегии лягут три основных принципа:

    — развитие оборонных и возможностей,

    — способность быстро реагировать на ситуацию и поддерживать устойчивую работу государства,

    — развитие отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС и странами НАТО, «прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины».

    Стратегия ставит задачу восстановления украинского суверенитета на территориях ДНР и ЛНР.

    «Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях», — сказано в пресс-релизе.