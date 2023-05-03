Мир 03 мая 2023, 03:52 Украина решила скрывать детали контрнаступления от союзников после утечки разведданных США Politico: Украина скрывает детали контрнаступления, чтобы предотвратить утечку информации Picryl

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Киевские власти не станут раскрывать детали контрнаступления своим западным союзникам. Правительство Украины боится, что может произойти новая утечка данных. Об этом сообщило Politico со ссылкой на европейских чиновников, которые взаимодействуют с военачальниками ВСУ.

В частности, Украина держит в секрете, где и сколько войск будут выводить для проведения контратаки. Более того, по словам собеседника издания, даже столичные чиновники почти ничего не знают о деталях контрнаступления. «Лишь горстка людей» в стране знает, как выглядит план.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал США и Пентагон за то, что с ним на связались по поводу утечки сверхсекретных разведданных, в которых были сведения в том числе и об Украине. Он назвал это нехорошей историей и заявил, что ситуация плохо повлияла на репутацию администрации американского президента и США в целом.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, подготовка к контрнаступлению вышла на финишную прямую. ВСУ почти готовы, заявил он.