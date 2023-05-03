03 мая 2023, 03:52
Украина решила скрывать детали контрнаступления от союзников после утечки разведданных США
Politico: Украина скрывает детали контрнаступления, чтобы предотвратить утечку информации
Киевские власти не станут раскрывать детали контрнаступления своим западным союзникам. Правительство Украины боится, что может произойти новая утечка данных. Об этом сообщило Politico со ссылкой на европейских чиновников, которые взаимодействуют с военачальниками ВСУ.
В частности, Украина держит в секрете, где и сколько войск будут выводить для проведения контратаки. Более того, по словам собеседника издания, даже столичные чиновники почти ничего не знают о деталях контрнаступления. «Лишь горстка людей» в стране знает, как выглядит план.
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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал США и Пентагон за то, что с ним на связались по поводу утечки сверхсекретных разведданных, в которых были сведения в том числе и об Украине. Он назвал это нехорошей историей и заявил, что ситуация плохо повлияла на репутацию администрации американского президента и США в целом.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, подготовка к контрнаступлению вышла на финишную прямую. ВСУ почти готовы, заявил он.
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