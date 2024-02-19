Мир 19 февраля 2024, 08:28 Украина решила продать российские активы Коваль: Украина планирует продать 691 попавший под санкции актив России Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Власти Украины планируют продать 691 российский актив, попавший по санкции, а деньги потратить на восстановление республики. Об этом рассказал глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль, написало РИА «Новости».

«Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом», — заявил он.

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Коваль не уточнил, о каких именно активах идет речь. Однако в презентации, сопровождающей его выступление, на слайдах были обозначены ООО «Аэрок», ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия будет использовать доходы от замороженных активов России для производства оружия Украине. Минюст Эстонии и США подписали соглашение о сотрудничестве для передачи республике 484,9 тысячи долларов, конфискованных по делу о контрабанде.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Украины есть законные требования к России. Президент Владимир Путин резко осудил действия Запада с российскими активами. Он сравнил их с воровством, отметив, что подобное до добра никогда не доводило.