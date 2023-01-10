Мир 10 января 2023, 01:13 Украина решила пожертвовать своим народом ради Запада Представитель «Донецкой Республики» Муратов: Украина продолжит жертвовать своим народом РИА «Новости»

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Украинские власти практически открыто назвали свою армию и народ пушечным мясом. Об этом ТАСС заявил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Политик прокомментировал интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко журналу Newsweek. В нем он заявил, что страна «теряет людей направо и налево». Число погибших — огромно, но Украина не откажется от своей цели вернуть все территории, включая Крым, сказал дипломат.

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По мнению Муратова, это открытое признание о готовности и дальше жертвовать своими гражданами, чтобы западные страны смогли поквитаться с Россией.

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«Западные прихвостни из Киева гордятся количеством потерь в ВФУ и среди гражданских и в открытую говорят, что готовы убить столько украинцев, сколько потребуется Западу, чтобы нанести удар по России», — сказал Муратов.

Политик также добавил, что западные партнеры Украины манипулируют страной, проворачивая грязные дела чужими руками.

В этом же интервью Пристайко рассказал, что большая часть поставляемого оборудования из европейских стран и США — устаревшее. Многое и вовсе уже с истекшим сроком годности.