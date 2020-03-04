Украина вызвалась помочь США в поисках вариантов, как поставить крест на «Северном потоке — 2». В Госдуме Киев предупредили об опасности такого сотрудничества. Украина может стать разменной монетой в планах Вашингтона протолкнуть свой газ на европейский рынок.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее заявил, что компания обсуждает с Соединенными Штатами, как еще можно насолить России с «Северным потоком — 2». Депутат Госдумы Дмитрий Белик предупредил, что Вашингтону надо лишь одно — увеличить поставки своего сланцевого газа. Украину же никогда не пустят в эту игру как равного партнера.

«Но господина Коболева, по всей видимости, вполне устраивает роль фишки на игральном столе, которую переставляют с клетки на клетку его „американские партнеры“», — приводит RT слова Белика. Парламентарий добавил, что «официальный Киев готов радоваться отведенной ему роли».

Ранее «Газпром» анонсировал сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Российский газ пойдет в Европу новым маршрутом уже в конце 2020 года. Мощность двух ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров голубого топлива.