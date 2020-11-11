Украина представила план действий по урегулированию конфликта в Донбассе, который противоречит Минским соглашениям. Такой шаг можно рассматривать, как полный отказ Киева от договоренностей, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

По словам Грызлова, 11 ноября прошло очередное заседание контактной группы. На нем представители Украины должны были представить проект плана действий по урегулированию конфликта согласно Минским договоренностям.

«Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений», — процитировало полпреда РИА «Новости».

Грызлов добавил, что украинский проект был очередной имитацией переговорного процесса. При этом план разработали только для того, чтобы прошел саммит «нормандского формата». Полпред России подчеркнул, что украинская сторона отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана. Киев просто не захотел утверждать согласованный вариант постановлением Верховной рады.

«Предлагаемый украинский вариант на данном этапе может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах», — заключил Грызлов.

В середине октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужен другой лидер, если ему не удастся закончить войну в Донбассе. При этом он заверил, что власти готовы следовать Минским соглашениям.