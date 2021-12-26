Украина решила побороться за право проведения зимней Олимпиады в 2030 году

Украина решила побороться за возможность стать местом проведения зимних Олимпийских Игр в 2030 году. Об этом заявил министр спорта страны Вадим Гутцайт.

По словам министра, сейчас на Украине идет самое мощное за всю историю независимости страны развитие инфраструктуры.

«И сейчас президент поставил задачу — и президент, и все спортивное сообщество очень хочет, — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр на Украине», — сказал Гутцайт в интервью изданию «Слово и дело».

Он уточнил, что Украина хочет провести не только зимнюю Олимпиаду. но и юношеские игры в 2028 году. Министр подчеркнул, что в стране уже есть подходящие для проведения соревнований объекты. При этом планируется строительство и других сооружений.

Также Гутцайт высказался о мнении аналитиков, считающих, что украинские спортсмены не смогут взять ни одной медали на Олимпиаде в Пекине.

«Заранее говорить, что медалей не будет — нельзя. Я понимаю, что зимние Олимпийские игры — не летние, и у нас есть трудности с базами подготовки, почти все готовятся за границей. Но я верю в каждого спортсмена и вижу, что каждый способен», — заявил министр.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году. Соревнования будут проходить с 4 по 20 февраля.