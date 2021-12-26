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    26 декабря 2021, 02:15

    Украина решила побороться за право проведения зимней Олимпиады в 2030 году

    Министр спорта Украины Гутцайт: страна будет бороться за право проведения Олимпиады-2030

    Дарья Бунякова

    Украина решила побороться за возможность стать местом проведения зимних Олимпийских Игр в 2030 году. Об этом заявил министр спорта страны Вадим Гутцайт.

    Украина решила побороться за право проведения зимней Олимпиады в 2030 году

    По словам министра, сейчас на Украине идет самое мощное за всю историю независимости страны развитие инфраструктуры.

    «И сейчас президент поставил задачу — и президент, и все спортивное сообщество очень хочет, — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр на Украине», — сказал Гутцайт в интервью изданию «Слово и дело».

    Он уточнил, что Украина хочет провести не только зимнюю Олимпиаду. но и юношеские игры в 2028 году. Министр подчеркнул, что в стране уже есть подходящие для проведения соревнований объекты. При этом планируется строительство и других сооружений.

    Также Гутцайт высказался о мнении аналитиков, считающих, что украинские спортсмены не смогут взять ни одной медали на Олимпиаде в Пекине.

    «Заранее говорить, что медалей не будет — нельзя. Я понимаю, что зимние Олимпийские игры — не летние, и у нас есть трудности с базами подготовки, почти все готовятся за границей. Но я верю в каждого спортсмена и вижу, что каждый способен», — заявил министр.

    Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году. Соревнования будут проходить с 4 по 20 февраля.