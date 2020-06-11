Украина решила перекроить районы в трех областях

В стране изменяют границы районов в Закарпатской и Черновицкой областях, а также на юго-западе Одесской области.

Согласно новой картографии, вскоре появится большой венгерский район с центром в Берегове на границе с Венгрией. Также появится Сторожинецкий район в Черновицкой области, где в основном живут румыны.

Болградский район в Одесской области станет больше. В нем живет многочисленная болгарская община. По данным местных СМИ, спор по Одесской области урегулируют непосредственно посольства США и Болгарии на Украине.

«Скоро Украину раздадут на все четыре стороны и название с карты сотрут, а народ и знать не будет. Спецоперация по развалу Украины! А потом будет референдум. То же самое, что и Крым», — заявил член «Европейской солидарности».

Укрупнение районов областей по этническому признаку приведет к разделению Украины, полагают эксперты.

В то же время глава украинского Союза венгров Михаил Товт заявил, что в последние годы ситуация с правами национальных меньшинств в стране ухудшалась. Поэтому он призвал отстаивать права на свой язык, памятники и национально-культурную автономию.