11 декабря 2022, 04:01
Украина решила переименовать названный в честь советского генерала город
Названный в честь советского генерала город Ватутино переименуют на Украине
Город в Черкасской области Украины, который был назван в честь советского генерала Николая Ватутина, решили переименовать. Об этом сообщил горсовет населенного пункта.
Вопрос о переименовании рассмотрят на ближайшей сессии горсовета, которая запланирована на 22 декабря. Местная администрация получила много предложений с вариантами названий, большинство из них связаны с местностью и страной в целом.
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«206 голосов набрало название Богачево», — отметили в горсовете.
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В пресс-службе добавили, что Богачево является названием железнодорожной станции, которая расположена в Ватутино. Предложения от населения города принимали в течение двух месяцев.
Генерал армии Николай Ватутин во время Великой Отечественной войны командовал войсками первого Украинского фронта.
Ранее стало известно, что в Одессе демонтируют памятники русскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Вандалы уже несколько раз покушались на памятник великому полководцу. До этого в Харькове уже снесли монумент советскому полководцу маршалу Георгию Жукову, а в Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу.
Украина
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