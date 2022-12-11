Мир 11 декабря 2022, 04:01 Украина решила переименовать названный в честь советского генерала город Названный в честь советского генерала город Ватутино переименуют на Украине РИА «Новости»

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Город в Черкасской области Украины, который был назван в честь советского генерала Николая Ватутина, решили переименовать. Об этом сообщил горсовет населенного пункта.

Вопрос о переименовании рассмотрят на ближайшей сессии горсовета, которая запланирована на 22 декабря. Местная администрация получила много предложений с вариантами названий, большинство из них связаны с местностью и страной в целом.

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«206 голосов набрало название Богачево», — отметили в горсовете.

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В пресс-службе добавили, что Богачево является названием железнодорожной станции, которая расположена в Ватутино. Предложения от населения города принимали в течение двух месяцев.

Генерал армии Николай Ватутин во время Великой Отечественной войны командовал войсками первого Украинского фронта.

Ранее стало известно, что в Одессе демонтируют памятники русскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II. Вандалы уже несколько раз покушались на памятник великому полководцу. До этого в Харькове уже снесли монумент советскому полководцу маршалу Георгию Жукову, а в Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу.