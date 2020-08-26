Украина решила опять закрыть границы из-за пандемии

Кабмин Украины заявил о своем намерении закрыть государственную границу для иностранцев. Это мера будет действовать до конца сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такое решение было принято из-за роста заражений коронавирусом в стране.

«Мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

На Украину смогут въехать лишь те люди, у кого есть разрешение на проживание в этом государстве. Также исключение сделают для представителей международных или гуманитарных миссий.

По последней информации, за период эпидемии COVID-19 в стране заразились порядка 110 тысяч человек. При этом 2354 больных умерли. Правительство продлило на Украине карантин до ноября.

Тем временем в России за последние сутки зарегистрировали 4676 случаев коронавируса. Большее число заражений по-прежнему в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Общее число заболевших в стране составляет 970 865. От вируса скончались 16 683 пациента, выздоровели 786 150 россиян.