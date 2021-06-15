Власти Украины хотят заставить крымчан платить налоги. Политики планируют отменить «свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году.

Законопроект разрабатывают в Верховной Раде, принять его планируют до саммита «Крымская платформа» в августе, сообщил портал «Обозреватель».

Украинские власти хотят наложить на жителей Крыма распространить такие же налоговые правила, которые действуют на территории Украины.

Согласно действующему законодательству, украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом им не доступны украинские пенсии и банковские услуги.

Ранее на согласительном совете Евросоюза бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что патриотизм Владимира Зеленского заканчивается там, где начинаются российские деньги.

Владимир Путин утвердил право крымчан с гражданством Украины занимать государственные должности. Новый закон вступит в силу 1 июля.