Украина разрешила казино

В парламенте Украины за решение о возобновлении игорного бизнеса проголосовало 248 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов. Закон вступит в силу на следующий день после того, как его подпишет президент страны. Все игорные заведения Украины были закрыты в декабре прошлого года.

В законе прописано, что казино будут работать в пятизвездочных отелях с номерным фондом не менее 150 номеров для Киева и не менее 100 для других городов. Залы игровых автоматов разместят в отелях от трех звезд и выше. Кроме этого, все оборудование пройдет сертификацию в соответствии с международными стандартами. Организатором игр может выступать только юридическое лицо Украины.

Предлагается также ввести электронную верификацию игроков при приеме ставок и выдачи выигрыша. Усилена уголовная и финансовая ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Играть смогут взрослые старше 21 года. Также будет создан список игроков, которым запрещено участвовать в азартных играх. За нелегальную деятельность назначена ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией игорного оборудования.