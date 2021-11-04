Украина разработала план контрнаступления на случай войны с Россией

Украина совместно с зарубежными партнерами разработала план по обороне от России и контрнаступлению в случае полномасштабной войны. Об этом рассказал внештатный советник офиса президента Алексей Арестович, передало РИА «Новости».

Украинская армия готова к любому повороту в случае войны с Россией, заверил Арестович. Он отметил, что Киев готовится не только к оборонной операции, но и контрнаступлению на отдельных направлениях.

«Общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», — добавил Арестович.

Он указал, что война — «дело фартовое». По его словам, развитие ситуации в случае вооруженного конфликта с РФ будет зависеть от того, «как карта ляжет».

Военный аналитик Константин Сивков ранее обвинил Арестовича во лжи, как тот заявил, что Украина якобы занимается разработкой ракет, которые при необходимости смогут достичь территории РФ. Сивков указал, что Украина может рассчитывать только на поставки ракет из третьих стран, а Арестовича он назвал «неумным болтуном».