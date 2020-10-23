Президент Украины Владимир Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам заявил о разработке в стране собственной вакцины от коронавируса. Он назвал ее уникальной, но конкретных сроков ее появления не назвал.

Интервью опубликовали на сайте украинского президента. В нем сказано, что ускорить получение вакцины не представляется возможным. Ее разработчики объяснили президенту, что если сократить, то результат исследований может быть не признан ни на Украине, ни во всем мире.

Результаты доклиничских исследований препарата Зеленскому представил международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов. По его мнению, собственную вакцину Киев может получить через 9-12 месяцев.

«Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях… Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае, вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтвержденная вакцина ранее, мы будем закупать в любом случае», — заявил Зеленский.

Украинский президент уточнил, что не будет ждать собственного препарат, а начнет закупать первую подтвержденную вакцину.

«Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет», — сказал Зеленский.

Он также пообещал не вводить строгий карантин, так как экономика страны в этом случае может полностью остановиться.

Ранее сообщалось, что украинец обратился в суд с иском и потребовал предоставить ему российскую вакцину «Спутник V» для защиты здоровья от возможного заболевания COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года.