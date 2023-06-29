Мир 29 июня 2023, 15:49 Украина разорвала соглашения с Россией и Белоруссией о трудовой миграции Депутат Рады Гончаренко: Украина разорвала соглашение с Белоруссией о защите госсекретов РИА «Новости»

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Украина в одностороннем порядке разорвала соглашение с Россией и Белоруссией о трудовой миграции. Кроме того, прекратилось действие соглашения с Белоруссией о взаимной защите государственных секретов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Вначале он сообщил о сегодняшнем выходе из договора с Белоруссией. Он сыронизировал, что «можно было бы подождать» еще.

«Вы не поверите, но до сих пор у нас был договор с Белоруссией о взаимном обеспечении защиты государственных секретов. Но только что Совет прекратил действие этого соглашения. <…> Что же мы только через полтора года <…> это сделали?» — написал украинский парламентарий.

Позже он отметил, что сегодня, похоже, «день выхода из соглашений в Верховной раде» и объявил о прекращении действия договора с Россией и Белоруссией о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов. Соответственно, не будет действовать и протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение от 15 апреля 1994 года. Эту инициативу Гончаренко* комментировать не стал.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.