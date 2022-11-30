Мир 30 ноября 2022, 03:18 Украина разорвала соглашение с Белоруссией об использовании космоса в мирных целях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство Украины разорвало соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере исследования и использования космоса в мирных целях. Об этом сообщил депутат Верховной рады Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Он уточнил что решение об аннулировании соглашения, заключенного в Киеве в 2009 году, принято в одностороннем порядке.

Реклама

Украина постепенно, но методично разрывает отношения с Белоруссией. Рада уже объявила о прекращении сотрудничества в производственной и научно-технической сферах и в оборонной промышленности. Также украинское правительство разорвало соглашение о научном сотрудничестве с соседней страной. Кроме этого, украинские города прекратили побратимские отношения с городами белорусской республики.

Реклама

В начале ноября Украина объявила, что начала возводить железобетонный забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Рабочие построили уже около трех километров стены. Белорусский пограничный комитет в те же дни заявил, что ВСУ минируют граничащие с ними территории, а также уничтожают объекты инфраструктуры и дороги рядом с пунктами досмотра.