30 ноября 2022, 03:18
Украина разорвала соглашение с Белоруссией об использовании космоса в мирных целях
Правительство Украины разорвало соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере исследования и использования космоса в мирных целях. Об этом сообщил депутат Верховной рады Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Он уточнил что решение об аннулировании соглашения, заключенного в Киеве в 2009 году, принято в одностороннем порядке.
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Украина постепенно, но методично разрывает отношения с Белоруссией. Рада уже объявила о прекращении сотрудничества в производственной и научно-технической сферах и в оборонной промышленности. Также украинское правительство разорвало соглашение о научном сотрудничестве с соседней страной. Кроме этого, украинские города прекратили побратимские отношения с городами белорусской республики.
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В начале ноября Украина объявила, что начала возводить железобетонный забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Рабочие построили уже около трех километров стены. Белорусский пограничный комитет в те же дни заявил, что ВСУ минируют граничащие с ними территории, а также уничтожают объекты инфраструктуры и дороги рядом с пунктами досмотра.
Белоруссия
Украина
Космос
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