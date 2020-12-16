Украина разорвала ряд соглашений с СНГ

Договор о координации стран СНГ в области электроэнергетики страны заключили в 1992 году. Главная цель документа — обеспечение надежных поставок электричества для промышленности и населения.

Свои подписи поставили Россия, Украина, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.

В тот же год страны подписали договор о сотрудничестве по использованию атомной энергетики в мирных целях.

Впервые о своем выходе из состава СНГ Украина заявила в феврале 2014 года после государственного переворота. Тогда же начались первые разрывы договоров, подписанные Киевом в рамках Содружества.

В 2018 году Украина закрыла свои представительства при уставных органах СНГ. Тогда в одностороннем порядке страна разорвала соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, об участии в Совете руководителей финансовой разведки, об обмене экономической информацией, нескольких налоговых соглашениях и из других договоров.

За последнее время Киев отказался участвовать в договоре о гражданской авиации, в одностороннем порядке вышел из соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, санитарной охране территорий государств — участников Содружества.