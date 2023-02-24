Мир 24 февраля 2023, 14:53 Украина разорвала договоры с Россией о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе Парламент Украины разорвал договор о работе в Азовском море и Керченском проливе с Россией Викимедиа

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Власти Украины вышли из подписанного с Россией соглашения об использовании Азовского моря и Керченского пролива, заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале он добавил, что за принятие этого решения проголосовали более 300 парламентариев.

«Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! [Документ] № 0182 — денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За — 303 (депутата — прим. ред.)», — написал Железняк.

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Двустороннее соглашение подписали 24 декабря 2003 года. Договор — в двух экземплярах, на русском и украинских языках. Текст документа, регламентирующего заход военных и гражданских кораблей в Азовское море и Керченский пролив, доступен на сайте Кремля.

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В апреле украинские власти запретили ввоз любых товаров из России. Глава Минэкономики Юлия Свириденко призвала последовать этому примеру и страны Европы. Позже республика денонсировала российско-украинское соглашение об образовании.