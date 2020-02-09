Украина разочаровалась из-за новых санкций Совета Европы за нарушение устава
«На Украине разочарованы принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации», — сказано на сайте украинского МИД.
По мнению министерства, из-за новой санкционной процедуры исчезла возможность наказывать страны за суровые нарушения.
«Делегация Украины голосовала против этого решения. Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации, — подчеркнули в ведомстве.
В МИД уверены, что принятие этой процедуры «усугубляет мировоззренческий кризис» в СЕ, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».
В июне 2019 года российскую делегацию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после отстранения. Страну лишили права голоса в 2014 году после референдума в Крыму.