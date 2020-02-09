Украина разочаровалась из-за новых санкций Совета Европы за нарушение устава

Совет Европы принял новую процедуру санкций, чтобы реагировать на нарушение устава. Украинский МИД заявил, что остался недоволен принятым решением, против которого выступала делегация из Киева.

«На Украине разочарованы принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации», — сказано на сайте украинского МИД.

По мнению министерства, из-за новой санкционной процедуры исчезла возможность наказывать страны за суровые нарушения.

«Делегация Украины голосовала против этого решения. Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации, — подчеркнули в ведомстве.

В МИД уверены, что принятие этой процедуры «усугубляет мировоззренческий кризис» в СЕ, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».

В июне 2019 года российскую делегацию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после отстранения. Страну лишили права голоса в 2014 году после референдума в Крыму.