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    05 июля 2020, 03:49

    Украина разместит крылатые ракеты «Нептун» на Черном море

    Кирилл Фролов

    В 2021 году Украина планирует разместить крылатые ракеты «Нептун» на Черном и Азовском морях, заявил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Ранее бывший глава СНБО Александр Турчинов говорил, что ракеты могут «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост.
    Украина разместит крылатые ракеты «Нептун» на Черном море

    В интервью украинскому «Радио Свобода» Неижпапа назвал главным врагом Украины Россию. По его словам, с соседом нужно бороться с помощью технологий и качества подготовки военных.

    «Нынешний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов», — подчеркнул Неижпапа.

    По словам главы ВМС, «главная задача сейчас получить „Нептуны“ как можно скорее и грамотно их применять». Планируется разместить два дивизиона береговых ракетных комплексов на Черном море и один на Азовском.

    В мае в Одесской области Украины прошли испытания крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Летом 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обрроны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил о способности «Нептуна» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса. В Совете Федерации в ответ предрекли «крах для ВМС Украины» в случае столкновения на море с российским морским флотом.