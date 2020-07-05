Украина разместит крылатые ракеты «Нептун» на Черном море

В 2021 году Украина планирует разместить крылатые ракеты «Нептун» на Черном и Азовском морях, заявил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Ранее бывший глава СНБО Александр Турчинов говорил, что ракеты могут «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост.

В интервью украинскому «Радио Свобода» Неижпапа назвал главным врагом Украины Россию. По его словам, с соседом нужно бороться с помощью технологий и качества подготовки военных.

«Нынешний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов», — подчеркнул Неижпапа.

По словам главы ВМС, «главная задача сейчас получить „Нептуны“ как можно скорее и грамотно их применять». Планируется разместить два дивизиона береговых ракетных комплексов на Черном море и один на Азовском.

В мае в Одесской области Украины прошли испытания крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Летом 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обрроны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил о способности «Нептуна» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса. В Совете Федерации в ответ предрекли «крах для ВМС Украины» в случае столкновения на море с российским морским флотом.