Украина расценит признание ДНР и ЛНР как выход из Минских соглашений

Украина расценит признание Москвой ДНР и ЛНР как выход из Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Таким образом Кулеба подчеркнул, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях. Пресс-релиз по итогам переговоров опубликовали на официальном сайте МИД Украины.

В публикации сказано, что генсек ООН считает возможным преодолеть конфликт только с помощью дипломатических методов.

Кулеба выразил уверенность в том, что ООН должна активно участвовать в снижении напряжения дипломатическими методами. Он предложил Гутерришу использовать механизм «хороших услуг генерального секретаря ООН» для этих целей.

В МИД Украины напомнили, что этот механизм предусматривает право генсека докладывать Совбезу ООН о любых проблемах, способных угрожать международной безопасности. Кулеба донес Гутерришу мнение о том, что Россия пытается манипулировать содержанием Минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности.

Под российскими условиями Кулеба имел в виду переговоры между Украиной и ОРДЛО — отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Он заявил, что Украина готова к переговорам в «нормандском формате».