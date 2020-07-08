Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом

Украинская сторона вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом. По мнению украинских властей, это создаст правовые и политические основания для защиты интересов страны.

Решение об отказе от меморандума украинские власти приняли на заседании правительства. Руководство страны считает, что это даст «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины».

Киев ранее уже вышел из несколько договоров с Россией или СНГ. В апреле 2019 года утратило силу соглашение о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Также 6 февраля приостановили действие договора 1995 года «Об обмене правовой информацией». Украина расторгла несколько соглашений с СНГ о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о межгосударственном обмене экономической информацией, о создании сети информационно-маркетинговых центров.

Однако остаются еще договоры, которые действуют — это соглашения об установлении дипломатических отношений и правительственной связи. Еще в силе договоренности о функционировании культурных центров обеих стран. Россия и Украина продолжают сотрудничать в сфере атомной энергетики.