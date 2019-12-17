Украина рассказала о новых антироссийских санкциях

Согласно положению, в течение месяца эти предложения попадут на рассмотрение СНБО Украины.

«Предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, расположенным на временно оккупированной территории Украины», — заявил кабмин.

Министерству иностранных дел Украины нужно поставить в известность компетентные органы Европейского союза, США и других государств. После вступления в силу решения СНБО им необходимо подумать о введении «аналогичных ограничительных мер».

Ранее министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний.