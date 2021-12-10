Украина рассчитывает на визит британского премьера в 2022 году

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев рассчитывает на визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 20222 году. Об этом написал RT.

«Работаем над визитом премьер-министра Джонсона на Украину в следующем году», — рассказал украинский министр.

Глава британского правительства стал отцом в седьмой раз. У Джонсона и его супруги Кэрри Саймондс родился второй ребенок. Премьер-министр Великобритании также имеет сына от первой жены и четверых детей от второй.