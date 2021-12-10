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    10 декабря 2021, 00:07

    Украина рассчитывает на визит британского премьера в 2022 году

    Артур Блянихов

    Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев рассчитывает на визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 20222 году. Об этом написал RT.

    «Работаем над визитом премьер-министра Джонсона на Украину в следующем году», — рассказал украинский министр.

    Глава британского правительства стал отцом в седьмой раз. У Джонсона и его супруги Кэрри Саймондс родился второй ребенок. Премьер-министр Великобритании также имеет сына от первой жены и четверых детей от второй.