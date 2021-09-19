Украина стала единственной страной в Европе, которая не стала заключать с Россией долгосрочный контракт на газ. Теперь стране приходится покупать газ по рыночной цене. Об этом заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

По словам бывшего министра, сложившаяся в стране ситуация стала последствием непрофессионализма власти. В частности, речь идет о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «грязном» российском газе.

«Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что «мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?» — сказал Суслов в эфире телеканала «Первый независимый».

Он добавил, что теперь стране приходится расплачиваться за низкую компетентность властей и «Нафтогаза».

Ранее Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире». Украинский лидер упомянул выбросы метана при добыче и транспортировке газа, а также коррупцию. Заявление о газе он сделал во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.