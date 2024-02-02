Мир 02 февраля 2024, 07:27 Украина раскрыла уязвимость НАТО BI: украинское оружие FrankenSAM показало России слабость НАТО РИА «Новости»

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Гибридные системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины FrankenSAM показали российской армии уязвимость НАТО. Об этом написал Business Insider.

«Украинское экспериментальное оружие FrankenSAM выявило огромный пробел в арсенале США», — отметили авторы материала.

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Американский полковник морской пехоты в отставке Марк Канциан подчеркнул, что использование этого вида оружия украинской армией указывает на нехватку наземных систем ПВО в странах НАТО, в том числе в Соединенных Штатах. По его словам, ведение боевых действий со стороны России показывает, как Североатлантический альянс нуждается в этих видах оружия, если блок хочет быть готовым к будущим конфликтам.

Как сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, США передадут Украине снаряды GLSDB. Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд подчеркнула, что высокоточные реактивные боеприпасы уже отправили украинской армии.