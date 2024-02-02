02 февраля 2024, 07:27
Украина раскрыла уязвимость НАТО
BI: украинское оружие FrankenSAM показало России слабость НАТО
Гибридные системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины FrankenSAM показали российской армии уязвимость НАТО. Об этом написал Business Insider.
«Украинское экспериментальное оружие FrankenSAM выявило огромный пробел в арсенале США», — отметили авторы материала.
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Американский полковник морской пехоты в отставке Марк Канциан подчеркнул, что использование этого вида оружия украинской армией указывает на нехватку наземных систем ПВО в странах НАТО, в том числе в Соединенных Штатах. По его словам, ведение боевых действий со стороны России показывает, как Североатлантический альянс нуждается в этих видах оружия, если блок хочет быть готовым к будущим конфликтам.
Как сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, США передадут Украине снаряды GLSDB. Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд подчеркнула, что высокоточные реактивные боеприпасы уже отправили украинской армии.
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