Мир 26 ноября 2022, 20:37 Украина раскрыла тайных партнеров по поставкам оружия Глава МИД Украины Кулеба рассказал о тайных поставках оружия РИА «Новости»

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Страны Запада не только поставляют собственное оружие Украине, но и ведут закупки у других государств для последующей передачи вооружений. Об этом в интервью французской газете Le Parisien рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Полный текст доступен на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что сами страны-продавцы никак не афишируют подобные сделки, а зачастую даже скрывают их.

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«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — отметил он.

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Газета The New York Times сообщила, что страны Запада начали поиски по всему миру оружия советского образца для последующей передачи Украине. Это позволило бы отказаться от обучения ВСУ обращаться с современными видами военной техники и сохранить запасы, которые уже подходят к концу.

Источники журналистов в руководстве НАТО заявили, что 20 из 30 входящих в Альянс стран прекратят поставки оружия на Украину уже в ближайшее время из-за дефицита, с которым они столкнулись. А остальные 10 не хотят делиться сильными видами оружия, чтобы не допустить эскалации с Россией.