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    18 апреля 2021, 19:01

    Украина раскрыла имя высылаемого российского дипломата

    Ольга Назаркина

    После высылки из России консула Украины Александра Сосонюка Киев решил отправить в Москву старшего дипломата посольства РФ. Об этом заявил замглавы украинского МИД Евгений Енин.

    Украина раскрыла имя высылаемого российского дипломата

    «Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром», — пояснил замминистра в эфире телеканала «Украина 24».

    Сосонюк был задержан с поличным в одном из кафе в Петербурге во время получения секретной информации из закрытых баз данных российских правоохранительных органов. О спецоперации сообщили в ФСБ РФ. В силовом ведомстве подчеркнули, что действия Сосонюка не совместимы с работой дипломата. После в МИД РФ объявили о решении выслать консула в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

    В Киеве в ответ заявили, что эти меры являются «подтверждением выбранного Россией курса на дальнейшее обострение отношений с Украиной». В высылке Сосонюка увидели нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях. При этом МИД Украины не прокомментировал, что дипломат Сосонюк пытался добыть секретную информацию.