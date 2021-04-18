Украина раскрыла имя высылаемого российского дипломата

После высылки из России консула Украины Александра Сосонюка Киев решил отправить в Москву старшего дипломата посольства РФ. Об этом заявил замглавы украинского МИД Евгений Енин.

«Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром», — пояснил замминистра в эфире телеканала «Украина 24».

Сосонюк был задержан с поличным в одном из кафе в Петербурге во время получения секретной информации из закрытых баз данных российских правоохранительных органов. О спецоперации сообщили в ФСБ РФ. В силовом ведомстве подчеркнули, что действия Сосонюка не совместимы с работой дипломата. После в МИД РФ объявили о решении выслать консула в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В Киеве в ответ заявили, что эти меры являются «подтверждением выбранного Россией курса на дальнейшее обострение отношений с Украиной». В высылке Сосонюка увидели нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях. При этом МИД Украины не прокомментировал, что дипломат Сосонюк пытался добыть секретную информацию.